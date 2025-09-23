12 главных врачей медучреждений регионов России собрались в Домодедове

В Домодедовской больнице собрались 12 главных врачей из разных регионов России для участия в выездной школе, посвященной менеджменту качества и безопасности в здравоохранении. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В Домодедовской больнице проводится выездная школа главного врача, организованная Министерством Здравоохранения Российской Федерации и центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения. Эти школы проводятся уже на протяжении нескольких лет, и Домодедовская больница выбрана в качестве площадки для передачи нашего опыта», — отметил главный врач Домодедовской больницы и заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов.

В прошлом году Домодедовская больница была удостоена диплома лидера качества по оказанию медицинской помощи, что подтверждает высокий уровень работы учреждения.

«Мы стараемся не только иметь этот диплом, но и поддерживать имидж и репутацию больницы, работая с персоналом по качественной помощи и безопасности пациентов», — подчеркнул Осипов.

Участники встречи прослушали лекции и посмотрели видеоролики с успешными инструментами управления качеством, после чего им провели экскурсию по учреждению и ответили на все интересующие вопросы.

«К нам приедет делегация из Чувашии, чтобы перенять наш опыт по организации системы менеджмента качества. На прошлой неделе мы принимали коллег из Курска», — добавил Андрей Осипов.

Это важное событие стало примером того, как профессионалы объединяются ради общего дела: сохранения здоровья и жизни людей. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев отметил, что одной из ключевых задач является обеспечение качественной и доступной медицинской помощи всем жителям Подмосковья.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.