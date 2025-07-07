108 обследований сердечно-сосудистой системы провели в Дубне в день кардиолога

В день кардиолога в Дубне специалистами ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России организована акция «Слушай сердце — живи дольше». Это — возможность для всех — жителей Дубны и ближайших городов — сделать экспресс-обследование сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В свой профессиональный праздник в Дубне работали 5 кардиологов — вели прием, читали лекции о сохранении здоровья сердца. Были открыты два кабинета функциональной диагностики, где делали электрокардиограмму, давал консультации сосудистый хирург и два врача функциональной диагностики проводили УЗИ-исследования. На «здоровом завтраке» угощали булочками от шеф-повара, отваром шиповника и спелыми яблоками.

В рамках работы акции «Слушай сердце — живи дольше» в Дубне за несколько часов 108 пациентов прошли обследование сердечно-сосудистой системы.

«Самыми распространенными заболеваниями, которые диагностируются чаще остальных, являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и жизнеугрожающая аритмия», — поделилась врач-кардиолог Татьяна Блинова.

Для лечения этих заболеваний в медико-санитарной части № 9 работают 11 кардиологов, клиника оснащена современным оборудованием, открыто специализированное подразделение сосудистый центр, в котором функционируют 5 отделений, трудятся 26 высококвалифицированных врачей.

«Спасибо сотрудникам медико-санитарной части 9 за большую профилактическую работу, которую они проводят. Это особенно важно для сохранения здоровья горожан», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.