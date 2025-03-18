108 медиков трудоустроилось в подмосковные больницы по программе «Приведи друга»

В Московской области сотрудники медучреждений могут получать премии за привлечение новых специалистов. Так, за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию до 128 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В регионе действуют различные меры соцподдержки, как для работающих у нас специалистов, так и только трудоустроившихся. Отмечу, что всего с начала года по программе „Приведи друга“ в областные медучреждения трудоустроились 108 медработников, из них 40 врачей и 68 специалистов со средним медицинским образованием», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый 50% при трудоустройстве, и второй 50% — после трех месяцев работы. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие 6 месяцев.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте: https://rabota-vrachom.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.