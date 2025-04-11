101-летний профессор Шарффенберг назвал секретом долголетия отказ от сахара

Профессор калифорнийской школы общественного здравоохранения университета Лома-Линда Джон Шарффенберг отметил 101-летие. Мужчина рассказал о диете, которая позволила ему прожить так долго, сообщает «Лента.ру» .

Шарффенберг не ест мясо, но не отказывается от яиц и молочных продуктов. Он ограничил употребление сахара, потому что он приводит к проблемам с сердцем и лишним весом.

Также под запретом у профессора насыщенные жиры, которые повышают уровень холестерина в крови. Мужчина подчеркнул еще одно важное правило — нужно уделять физическим упражнениям хотя бы полчаса в день.

По его словам, регулярные занятия спортом даже важнее правильного питания. Также он никогда не пил алкоголь, не курил и не имел избыточного веса.