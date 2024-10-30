10 врачей трудоустроились в областной онкодиспансер за 3 месяца

10 врачей трудоустроились в Московский областной онкологический диспансер за 3 месяца, среди них хирурги и химиотерапевты, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Подбор квалифицированных кадров — это комплексная работа и для привлечения и удержания специалистов в Московской области действует ряд мер социальной поддержки. Существует ряд региональных и муниципальных мер для будущих сотрудников Московского областного онкологического диспансера.

«Наш медперсонал активно пользуется губернаторской программой по социальной ипотеке. Участники получают от региона 50 процентов от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию суммы основного долга по кредиту ежемесячно в течение десяти лет. Сам же участник платит только проценты по кредиту. Но не все специалисты попадают под условия региональных программ, поэтому дополнительно оказывается различная помощь на местах. Ранее в Балашихе утвердили льготу по аренде жилья для медицинских сотрудников. Если врач приезжает в город и не имеет собственного жилья, то местные власти компенсируют аренду в размере 20 тысяч рублей.У нас этой льготой пользуются 80 сотрудников», — рассказала начальник отдела кадров областного онкодиспансера Анна Воробьева.

Московский областной онкологический диспансер работает в Балашихе с 1966 года. Это ведущее специализированное лечебное учреждение Московской области 3 уровня, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», – подчеркнул Воробьев.