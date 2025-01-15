10 тыс юных спортсменов Подмосковья прошли обследование в НИКИ детства за 2024 г

В Центре спортивной медицины НИКИ детства, который находится в г. Мытищи, юные спортсмены Московской области могут оперативно пройти полное медицинское обследование и получить допуск к тренировкам. Это особенно важно, учитывая высокие нагрузки, которые испытывают молодые атлеты во время интенсивных занятий спортом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«За последний год в Центре спортивной медицины НИКИ детства обследование прошли примерно 10 тысяч молодых спортсменов из Московской области. Возраст атлетов — от 7 до 16 лет. Каждому спортсмену требуется не более 3 часов, чтобы пройти комплексное обследование», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В рамках медицинского обследования необходимо пройти 12 консультаций у специалистов: педиатра, кардиолога, ортопеда, дерматовенеролога, спортивного психолога, невролога, хирурга, уролога-андролога, гинеколога, оториноларинголога и офтальмолога. Также потребуется сдать анализы и пройти диагностику, которая включает ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, холтеровское мониторирование, а также определение физической работоспособности (велоэргометрия, Гарвардский степ-тест).

«При наличии показаний проводятся дополнительные консультации эндокринолога и гастроэнтеролога. По результатам обследования оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям. Также обследования в Центре спортивной медицины проходят паралимпийцы, которые занимаются голболом, плаванием, настольным теннисом и боччей», — добавила руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова.

Всего в Центре спортивной медицины Института можно пройти обследование по 160 видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.