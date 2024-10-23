10 тыс человек узнали о состоянии близких в больницах Подмосковья по номеру 122

В Подмосковье для удобства жителей узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из областных больниц, можно по номеру 122. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря работе 122 не обязательно ехать в больницу для уточнения состояния родственника, так как можно просто оставить заявку и сэкономить свое время. После звонка с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Всего с начала года по номеру 122 состояние родственника узнали уже более 10,5 тыс. человек», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.

На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.