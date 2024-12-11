Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) занимают лидирующее место среди причин ранней потери трудоспособности и летальных исходов у взрослых лиц в РФ — и в Московской области в том числе. В условиях прогрессирующего дефицита кадров вопрос здоровьесбережения трудящихся имеет особое значение как для устойчивости предприятий в области, так и для социально-экономического благополучия всей страны, считают участники круглого стола Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы и Союза промышленников и предпринимателей региона (МОСПП).

«Значимость нашей дискуссии невозможно переоценить. В этом году Президент РФ поставил амбициозную цель — повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году. Безусловно, только ресурсами здравоохранения этой цели в указанные сроки не достичь. Стране необходим комплексный подход с фокусом на трудоспособное население, который позволит сформировать качественные мероприятия и программы по повышению долгих и здоровых лет жизни в России», — говорит член Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владислав Мирзонов.

Главным препятствием в борьбе с ХНИЗ остается низкая приверженность трудящихся диспансеризации. Так, по данным областного Минздрава, только на август 2024 года диспансеризацию и профосмотры в Московской области прошли около 3,5 млн человек, что составляет 89% от целевого показателя. При этом охват диспансеризацией работников, по словам экспертов, остается крайне низким — всего 8 тысяч человек, что составляет доли процента от общего числа занятых.

Другой проблемой является приверженность трудящихся вредным привычкам — и курению в первую очередь. Если обратиться к статистике и произвести простые расчеты, умножив долю курильщиков 18,7% (данные Минздрава за 2023 год) на последние данные Росстата по численности трудоспособного населения Московской области в 7,6 млн, то получится, что только в регионе порядка 1,4 млн трудящихся курит.

«При этом примерно треть всех курильщиков — заядлые. Бросить курить полностью — важнейший приоритет, однако для взрослых курящих с сильной табачной зависимостью и многочисленными безуспешными попытками отказа целесообразно рассмотреть переход на сертифицированные бездымные никотинсодержащие продукты с пониженным риском, при этом не допуская никакой табачной и никотинсодержащей продукции до несовершеннолетних в жестком соответствии с существующим законодательством», — отмечает доцент МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Бекетов.

Нездоровый образ жизни приводит к временной или стойкой нетрудоспособности трудящихся, из-за чего потери несут не только предприятия, но и государство, подчеркивает директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) Александр Розанов. Решением может стать внедрение «10 правил здорового образа жизни», разработанных АМСМР — в том числе в корпоративные программы здоровья.

«Нужна комплексная, но при этом простая и понятная программа здоровьесбережения нации, которая будет выгодна всем: пациентам, врачам, государству и работодателям», — говорит он.

Корпоративные программы здоровья могут дать значимый вклад в достижение ключевых показателей системы здравоохранения Московской области.

«Совместная работа крайне важна. Необходимо привлечь к этому внимание работодателей, а также организовать внутреннюю работу в трудовых коллективах по рекомендациям и предложениям, которые выработают наши специалисты на этой площадке», — подчеркнул генеральный директор Исполнительной дирекции Московского областного союза промышленников и предпринимателей Владимир Козырев.

С целью максимизации их практической пользы и эффективного использования ресурсов бизнеса по итогам мероприятия было предложено продолжить совместную работу по этому направлению бизнеса, врачей и власти на площадке МОСПП при информационной и экспертной поддержке Минздрава, Минсоцразвития и АМСМР.