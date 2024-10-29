10 новых врачей трудоустроились в онкодиспансер Балашихи за последние 3 месяца

За последние три месяца в Московский областной онкологический диспансер пришли работать 10 новых врачей, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Для привлечения и удержания медицинских специалистов действует ряд региональных и муниципальных мер поддержки. Так, персонал Московского областного онкологического диспансера активно пользуется губернаторской программой по социальной ипотеке. Медики получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию суммы основного долга по кредиту ежемесячно в течение десяти лет. Сам же участник платит только проценты по кредиту.

«Я работаю в онкологии уже 5 лет. До этого работала в Москве, здесь тружусь 3 недели. Планирую пользоваться социальной ипотекой», — сказала онколог-химиотерапевт диспансера Кристина Зуфарова.

Ранее в Балашихе утвердили льготу по аренде жилья для медицинских сотрудников. Если врач приезжает в округ и не имеет собственное жилья, ему компенсируют аренду в размере 20 тыс. рублей. В онкодиспансере этой льготой пользуются 80 сотрудников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.