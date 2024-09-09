1 тыс женщин ежегодно проходит лечение в отделении онкогинекологии Подмосковья

Ежегодно в отделении онкогинекологии № 5 Московского областного онкологического диспансера проходят лечение около 1 тысячи женщин. Врачи выполняют более 700 операций, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В отделении онкогинекологии № 5 используются все виды оперативных вмешательств, применяемые в онкогинекологии. Это экстирпация матки с придатками (в том числе и видеоэндоскопическая), тазовая лимфаденэктомия, резекция большого сальника, удаление забрюшинных опухолей малого таза и рецидивных опухолей малого таза, вульвэктомия, конизация шейки матки, лапароцентез, пахово-бедренные лимфаденэктомии.

«Большинство пациенток с раком по гинекологии, не ощущают симптомы или не придают им значения. Очевидные симптомы болезни возникают уже на более поздних стадиях развития патологического процесса, поэтому мы рекомендуем ежегодно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры», — рассказал заведующий отделением онкогинекологии № 5 Алексей Дзасохов.

Сотрудники отделения онкогинекологии № 5 областного онкодиспансера — высококвалифицированные специалисты. Они постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещая международные и общероссийские конгрессы, выступают с докладами на семинарах, конференциях, печатают результаты своей научной работы в профессиональных журналах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.