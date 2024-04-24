1 тыс целевых направлений на обучение в медвузах выдадут в Подмосковье в 2024 г

В Московской области абитуриенты, планирующие поступить в медицинский вуз, могут заключить договор на целевое обучение с медорганизацией и Минздравом Подмосковья. В таком случае после окончания учебы они вернутся работать в ту больницу, с которой был заключен договор. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Подмосковье нуждается в медицинских специалистах, и целевое обучение — одна из возможностей привлечь в регион новые кадры. В прошлом году в подмосковные больницы вышли на работу около 150 новых сотрудников после выпуска из медвузов. В этом году мы планируем выдать более 1 тыс. направлений на целевое обучение», — сказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В числе предоставляемых в этом году квот — 577 выделено по специальности «Лечебное дело», 189 — по специальности «Педиатрия», 43 — по специальности «Стоматология», по программе ординатуры — 270 квот.

Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты, заключившие целевые договоры, будут поступать в первый МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Российский университет медицины, Рязанский и Тверской медицинские университеты и другие учебные заведения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.