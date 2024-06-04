1 июня в МОНИИАГ прошел день открытых дверей для будущих мам и их семей

В День защиты детей 1 июня Московский областной НИИ акушерства и гинекологии открыл свои двери для будущих мам и их семей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Это — первое мероприятие такого рода для пациентов в МОНИИАГ. Мы постарались познакомить наших гостей с уникальной историей первого в нашей стране института акушерства и ответить на самые частые вопросы будущих мам и их близких.» — сказала научный сотрудник акушерского обсервационного отделения Мария Игнатьева.

Мероприятие посетило около 30 будущих мам, их родственники и дети, которых ожидала не только интересная встреча с врачами, но и угощение и приятные сюрпризы от организаторов события.

На встрече также выступили бывшие пациенты института, которые рассказали о своем опыте родов.

Подобные встречи с врачами будут проходить на регулярной основе. В планах института онлайн и оффлайн встречи с пациентами для ответов на их вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.