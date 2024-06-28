Жители поселка Шувое смогли задать вопросы властям Московской области

У жителей поселка была возможность задать вопросы главе городского округа Егорьевск Дмитрию Викулову, первому заместителю министра ЖКХ Московской области Сергею Черепанову, депутатам местного Совета. представителям ведомств.

Жителей поселка Шувое интересовало, когда будет возможность включить в государственную программу по ремонту несколько участков канализационных и водопроводных сетей. Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов рассказал об алгоритме включения в план ремонтных работ.

В этом году в горокруге запланировано строительство четырех станций очистки воды: в поселке Новый, деревнях Алферово, Анохино и Демидово. В Поповской, Кругах, Соломаево и Поцелуево планируется завершить прокладку водопроводных сетей.

Также на заседании выездной администрации жители задавали вопросы по опиловке деревьев, вывозу ТБО, устройству тротуаров, освещению и строительству дорог, обустройству дополнительных ливневых стоков, регистрации старообрядческого кладбища и другие.

После заседания выездной администрации Дмитрий Викулов вместе с Сергеем Черепановым посетили водозаборный узел. Он был запущен несколько лет назад по губернаторской программе «Чистая вода» и обеспечил более качественной водой свыше 3 тысяч жителей населенного пункта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.