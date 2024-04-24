Зампред Мособлдумы Наумов наградил лучших специалистов местного самоуправления

Зампредседателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области — 2023». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Торжественная церемония прошла в Общественной палате РФ.

Конкурс совета муниципальных образований Московской области стал уже традиционным и проводился в 16 раз. Его цель — выявление и поддержка муниципальных служащих, сотрудников муниципальных учреждений, депутатов представительных органов муниципальных образований, руководителей органов территориального общественного самоуправления, а также старост сельских населенных пунктов, которые достигли значительных успехов в своей деятельности.

В этом году в конкурсе приняли участие представители из 23 городских округов Подмосковья. Финалистами стали 27 участников по 9 номинациям.

Торжественную церемонию открыл глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, исполняющий обязанности председателя совета муниципальных образований Московской области.

«Работа органов местного самоуправления является важнейшей и ответственной. От нее зависит благополучие жизни граждан, социальное, экономическое и даже духовное самочувствие общества. Сейчас к муниципальным служащим особое отношение, особая оценка их деятельности. Мы живем в непростое время. Наша страна возвращается к себе, к своим настоящим ценностям. Сейчас идет Специальная военная операция против агрессии стран НАТО, которые вооружают и поддерживают преступный киевский режим. Многие жители нашей области заключили контракт и отправились добровольцами сражаться за нашу Родину. Вернувшиеся с фронта ветераны нуждаются в лечении и реабилитации, в трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Наши муниципалитеты выполняют большую работу. Они находятся на передовой в деле оказания помощи нашим воинам и членам их семей. Участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям прифронтовых регионов. Ведут большую работу по поддержке ветеранов СВО. Большое спасибо вам за эту работу», — сказал Наумов.

Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков поздравил всех присутствовавших с днем местного самоуправления и отметил важность и актуальность проводимого Советом муниципальных образований конкурса. Он призвал старост сельских населенных пунктов, руководителей органов ТОС, муниципальных служащих, которые еще не принимали участия в конкурсе, обязательно подать заявки в следующем году и представить на суд комиссии свои лучшие наработки, ведь Подмосковье славится своими трудолюбивыми и талантливыми людьми.

Затем исполняющий обязанности председателя совета муниципальных образований Московской области, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских и Наумов вручили награды победителям и призерам конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.