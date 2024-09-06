В Сергиевом Посаде назначили врио главы горокруга

Такое решение приняли депутаты Сергиево-Посадского округа на 86 внеочередном заседании, состоявшемся сегодня. Эта необходимость была вызвана тем, что назначенный исполняющим полномочия главы первый заместитель Сергей Тостановский по собственному желанию сложил с себя эту миссию, написав заявление в четверг, 5 сентября.

Оксана Ероханова родилась в Сергиевом Посаде. Училась в школе № 11, затем окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «юрист». До 2003 года проходила службу в районном УВД. С 2003 по 2014 год занимала должность начальника отдела наркоконтроля Московской области. С 2014 года Оксана Ероханова занимала должность начальника отдела по профилактике экстремизма, терроризма и защиты государственной тайны управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского района, начальника управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского района, заместителя главы округа по экологии и безопасности, руководила региональным мусорным оператором.

Согласно действующему Уставу округа, в случае досрочного прекращения полномочий главы новые выборы должны быть назначены не позднее, чем через полгода. Новый глава округа будет избран депутатами Совета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.