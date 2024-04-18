Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков принял участие в выездном заседании комитета, которое проходило в администрации городского округа Солнечногорск. Организатором заседания выступил комитет по местному самоуправлению Мособлдумы. Тема заседания — «Взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области со старостами сельских населенных пунктов в Московской области», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В заседании приняли участие глава Солнечногорска Михальков Константин, председатель совета депутатов городского округа Солнечногорск — Марина Веремеенко,

заместители главы, депутаты и представители общественных и волонтерских организаций округа.

«Сегодня наш комитет уделяет большое внимание территориальным общественным самоуправлениям. В век цифровизации, поселения нуждаются в людях, которые могут всегда выслушать жителя и лично поучаствовать в его вопросе. Напомню слова нашего президента Владимира Путина, сказанные на совете по развитию местного самоуправления 20 апреля 2023 года: Цифровизация — это хорошо, но общение с людьми никто не отменял»: — отметил Барсуков.

Чтобы укрепить институт старост, в прошлом году Мособлдума внесла изменения в закон Московской области о праздничных и памятных датах и в соответствии с ним был установлен праздничный день — 23 октября «День сельского старосты».

Также в прошлом году было принято дополнение в закон о старостах.

«Житель, который не имеет прописки в населенном пункте, но имеет недвижимость на кадастре — должен платить налоги. Но избираться старостой поселения не прописанный в населенном пункте житель не может. Наша инициатива заключается в том, чтобы внести поправку в закон: Житель обладающий недвижимостью в населенном пункте, но не имеющий прописки имеет право принимать участие в выборах старосты поселения и участвовать в местных сходах самоуправления», — отметили в ведомстве.

Надеюсь что прошедшую первое чтение поправку примут за основу в целом, и для этого нам предстоит доработать текущие моменты и получить предложения от наших коллег.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.