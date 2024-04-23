В Подмосковье изменятся полномочия муниципальных контрольных органов

Согласно законопроекту с 1 июля 2024 года полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях в сфере закупок по муниципальным заказчикам от субъектов РФ переходят органам контроля муниципальных органов власти, за исключением нарушений, допущенных при планировании и приемке. После возбуждения дел по нарушениям в сфере закупок органы муниципального контроля будут направлять дела для рассмотрения в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Дела по нарушениям, допущенным при планировании и при приемке будут возбуждаться органом контроля субъекта РФ и направляться для рассмотрения в суды.

При этом Москоблконтроль отмечает, что на сегодняшний день все дела по нарушениям в сфере закупок в отношении муниципальных заказчиков Московской области возбуждает и рассматривает Главное контрольное управление или Федеральная антимонопольная служба по Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.