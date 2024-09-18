В округе Люберцы изменили статусы двух поселков и одной деревни

18 сентября на очередном заседании совета депутатов городского округа Люберцы народные избранники поддержали инициативу администрации об изменении статусов поселков Мирный, Жилино и деревни Марусино, сообщил председатель совета депутатов муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Из категории «сельского населенного пункта» они переведены в категорию «городской населенный пункт — поселок городского типа». Причин несколько: возросшая численность населения, расширение перечня социальных объектов, инфраструктуры. Кроме того, данные изменения соответствуют утвержденному плану развития территорий, реализация которого предполагает увеличение объектов спортивного назначения, здравоохранения и дополнительного образования. Эта работа на перспективу должна быть подкреплена правовым фундаментом», — отметил Ружицкий.

Также депутаты рассмотрели проект внесения изменений в бюджет округа на 2024–2025 годы.

«Расходная его часть увеличится на 973,5 млн рублей. Это связано с изменениями в региональных и муниципальных госпрограммах. Допсредства выделят на сферу образования, ремонт дорог и благоустройство», — добавил Ружицкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.