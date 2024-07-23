В Люберцах прошел прием жителей по вопросам формирования городской среды

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Ружицкий провел личный прием жителей по вопросам формирования городской среды. Он прошел в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя», передает пресс-служба администрации городского округа.

Инициативная группа обратилась с просьбой установить информационную табличку на «Аллее славы» (г. Люберцы, ул. Куракинская) в память о погибших в локальных конфликтах люберецких военнослужащих. Также они попросили благоустроить мемориал.

Ряд обращений касался работы общественного транспорта. В частности, заявители просили обновить автопарк.

«Данная работа проводится регулярно. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в МАП № 1 Люберец поступили пять новых автобусов, которые уже вышли на маршруты № 501 и 1225», — рассказал Владимир Ружицкий.

Также в рамках приема обсудили сроки завершения ремонта в отделении Сбербанка на Октябрьском проспекте, д. 304 — оно продолжит работу в 2025 году. И обсудили вопросы пешей доступности важных социальных объектов.

Записаться на прием к депутатам всех уровней в местной общественной приемной «Единой России» (г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22) можно по телефону: +7 (495) 503 55 36. Приемная открыта во вторник и четверг с 10:00 до 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.