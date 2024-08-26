В Котельниках назначен временно исполняющий обязанности главы

Сегодня Советом депутатов городского округа Котельники принято к сведению досрочное прекращение полномочий главы муниципалитета Сергея Жигалкина в связи с отставкой по собственному желанию, сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

Временное исполнение полномочий главы возложено на заместителя главы Михаила Соболева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.