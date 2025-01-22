Судебные приставы в Кузбассе спасли обвиняемого при приступе эпилепсии

Судебные приставы оказали первую помощь мужчине, явившемуся в Мариинский городской суд Кемеровской области для получения повестки по делу о наркотиках, сообщает Ciбдепо со ссылкой на пресс-службу регионального главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации ведомства, при входе в здание суда у гражданина случился приступ эпилепсии, он начал терять сознание.

Обвиняемого спасли от падения и уложили на левый бок, чтобы не произошло западание языка. Затем его приводили в сознание с помощью нашатыря.

Как отметили в пресс-службе, мужчина думал, что на этот день назначено заседание суда по его делу, однако его вызвали для вручения повестки. Предстать перед судом обвиняемому еще предстоит.