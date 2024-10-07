Состояние торговых объектов в Мытищах приводят в нормативное состояние

В подмосковных Мытищах провели рейд по торговым объектам, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Очередной рейд сотрудники Управления потребительского рынка и услуг провели в районе железнодорожной станции. Проверили как сами объекты, так и состояние прилегающих участков.

Не обошлось без традиционных замечаний – мусор из урн вовремя не вычищен, территории убраны некачественно, установлены незаконные вывески, реклама, информационные конструкции.

Сотрудники Управления градостроительного развития выписали 30 предписаний на добровольный демонтаж незаконных вывесок и рекламных конструкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.