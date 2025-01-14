Шатурские депутаты утвердили новую структуру администрации округа

В неё вошли глава округа, его первый заместитель и заместители, курирующие работу по различным направлениям, советники по развитию туризма, по внутренней политике и экономическому развитию.

Утверждены управления: финансовое, образования, строительства и архитектуры, спорта и работы с молодёжью, культуры и туризма, экономики, по обеспечению безопасности, правовое, имущественных отношений и другие. В составе администрации будут работать Шатурское, Рошальское и Дмитровское управления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли, например, от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.