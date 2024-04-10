Семинар-совещание совета депутатов прошел в Кашире

9 апреля состоялся семинар-совещание для депутатов совета депутатов г. о. Кашира и представителей органов местного самоуправления городских округов Московской области на тему «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Подмосковья (в части реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»), сообщает пресс-служба КПРФ.

В своем послании к федеральному собранию 29 февраля 2024 года президент Российской Федерации обратил внимание на тот факт, чтобы граждане принимали большее участие в формирование комфортной городской среды.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году благоустроено 59 объектов в городских округах Подмосковья, среди которых — 22 парка и лесопарка, 16 скверов, 6 набережных, 15 пешеходных зон и площадей. Благоустроено свыше 440 дворовых территорий и установлено 132 больших детских игровых площадки. Также удалось полностью заменить оборудование на 535 детских площадках.

На 2024 год запланировано 95 объектов благоустройства, среди которых: 14 парков; 12 лесопарков; 6 набережных; 16 скверов; 8 детских скверов; 11 активных зон в парках; 5 стел; 23 пешеходные зоны, площади и веломаршрута.

Без непосредственного участия населения невозможно решать вопросы местного значения. Например, староста сельского населенного пункта — это посредник между властью и жителями, радеющий за благоустройство и процветание деревни.

Староста организует субботники по очистке территорий, личным примером убеждает «разбивать» цветники и косить траву перед домами. Именно через сельских старост доводится до населения информация о возможности участия в различных проектах и программах развития общественной инфраструктуры того или иного поселения, основанных на местных инициативах.

Тоже касается членов ТОСов и собственников многоквартирных домов. Они также должны принимать активное участие в формирование комфортной городской среды.

Комитет по местному самоуправлению Московской областной Думы будет проводить работу по совершенствованию регионального и федерального законодательства в этом направлении, обращаться к правительству Подмосковья о рассмотрении вопроса стимулирования активистов через конкурсы в виде предоставления грантов, субсидий на благоустройство территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.