Путин отметил вклад железнодорожников в развитие России

Президент России Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Россия развивается, идёт вперёд, и значимая роль здесь принадлежит именно железнодорожному транспорту», — подчеркнул в видеопоздравлении глава государства.

Российский лидер особо отметил причастных к строительству Байкало-Амурской магистрали, которая является уникальным общенациональным проектом.

Президент добавил, что сейчас в России необходимо наращивать железнодорожную инфраструктуру на новом технологическом уровне.