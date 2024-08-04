Путин отметил вклад железнодорожников в развитие России
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
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Президент России Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Россия развивается, идёт вперёд, и значимая роль здесь принадлежит именно железнодорожному транспорту», — подчеркнул в видеопоздравлении глава государства.
Российский лидер особо отметил причастных к строительству Байкало-Амурской магистрали, которая является уникальным общенациональным проектом.
Президент добавил, что сейчас в России необходимо наращивать железнодорожную инфраструктуру на новом технологическом уровне.