Председатель Мособлдумы Брынцалов встретился с участником СВО в Реутове

В ходе своей рабочей поездки в Реутов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой округа Филиппом Науменко встретился с участником специальной военной операции Владиславом и его семьей — мамой Валентиной Федоровной, супругой Натальей и сыном Даниилом, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил спикер регионального парламента, такому формату общения с бойцами и их семьями — в теплой, домашней обстановке, за чашкой чая — депутатами всех уровней уделяется приоритетное внимание.

«На таких встречах можно спокойно обсудить все дела. В настоящее время для всех нас — это ключевое в работе. И сегодня наша задача узнать, в чем нуждается семья действующего участника спецоперации, и он сам. Мы стараемся на встречи приглашать и соцработников, курирующих семьи, чтобы адресно и как можно оперативнее решать поставленные вопросы», ­– сказал Игорь Брынцалов.

Поступок Владислава, по словам председателя Мособлдумы, заслуживает самых искренних слов гордости. Мужчина отправился в зону СВО по контракту в сентябре 2023 года. Он признался, что решение далось ему непросто.

«Как-то я задумался, почему уходят молодые, другие, почему не я, ну и мысль зародилась, но реализовалась не сразу. Помню, самый страшный, переломный момент — принятия решения, длился где-то две недели. Понимал, что жена одна останется, что ребенку 14 лет, тяжелый возраст, надо помогать, еще кредиты, ипотека, работа. А что делать. Решился — надо. Своим не говорил, знал реакцию. Я просто перед фактом поставил, что все вещи собрал и завтра в 8 утра отправляюсь на сборный пункт», — вспомнил Владислав.

Будущий боец подошел к службе ответственно. Перед тем, как отправиться в зону боевых действий, готовился — морально, а главное физически. В течение трех месяцев ежедневно посещал спортзал.

«Я узнал, что там должен буду тащить на себе 40 кг. А в обычной жизни ты вот просто поднялся по лестнице на пятый этаж и у тебя одышка. Выбор — идем в спортзал и занимаемся», — рассказал Владислав.

Выполняя боевые задачи, боец дважды был ранен. И каждый раз, восстановив здоровье, возвращался к товарищам и вновь продолжал отстаивать честь своей страны и своего народа. Так и до сих пор. Сейчас Владислав имеет статус ветерана боевых действий. Сегодня он в отпуске, проводит время с семьей.

Игорь Брынцалов поинтересовался, как на сегодняшний день обстоят дела в полку, есть ли в чем-либо необходимость. И исполнение всех пожеланий, озвученных военнослужащим, взял на личный контроль. Также председатель Мособлдумы выслушал просьбы по линии ЖКУ от матери бойца и тоже пообещал разобраться.

Сын Владислава Даниил растет творческой личностью, серьезно увлекается рисованием, посещает художественную школу. И занимается любимым делом — изготовлением изделий из кожи. Каждая работа выполнена вручную, парень с удовольствием продемонстрировал гостям свои изделия и с гордостью заявил: «Меня этому папа научил. Мне очень нравится. Я за полгода научился делать интересные, стильные аксессуары. И да, даже немного удается подзарабатывать на этом».

Еще парень занимается спортом в учреждении неподалеку.

«Нужно сделать льготный абонемент», — озвучил решение Игорь Брынцалов.

В завершении встречи спикер регионального парламента попросил не стесняться и при необходимости обращаться за помощью и поддержкой по любым вопросам. Он поблагодарил Владислава за службу, а в его лице — и всех боевых товарищей.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.