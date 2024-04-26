Председатель Мособлдумы Брынцалов поучаствовал в заседании совета законодателей

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. Оно приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Открыла заседание спикер верхней палаты Валентина Матвиенко , сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Она отметила, что это первое заседание совета законодателей в этом году. На повестке несколько важных вопросов, один из которых повышение рождаемости и поддержка семей с детьми в рамках реализации послания президента.

Валентина Матвиенко призвала привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствие с единым федеральным статусом многодетной семьи, а также дополнительно проанализировать реальную доступность действующих мер. Особое внимание уделить вопросу осведомлённости жителей.

«Каждая семья должна знать, какие льготы ей положены и куда можно обратиться за помощью», — сказала председатель совета федерации.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил изучить обеспечение семей в регионах, в том числе местами в детских садах, в группах продленного дня. Обратить внимание на снабжение питанием.

«Есть темы, связанные с такими вопросами, как обеспеченность детских садиков специалистами. Все меньше и меньше хотят идти работать воспитателями. Еще к нам обращается много семей, которые говорят о том, что особенно в малых городах проблема с оказанием помощи детям: отсутствует педиатр. Если мы говорим о достижении национальных целей, вопрос демографии для нас судьбоносный», — сказал Володин.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России проживают 30 млн детей в 24,5 млн семей. По ее словам, в нашей стране, как во многих других, есть демографический спад.

«Мы рассчитываем на то, что совместными усилиями с привлечением регионов действительно разработаем документ, который будет направлен на поддержку наших семей, так как планируем, что новый нацпроект „Семья“ будет реализован в отношении молодой многодетной и многопоколенной семьи», — отметила Голикова.

Как отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, в Подмосковье проводится большая работа по решению демографических задач.

«Сейчас мы занимаем 2 место в ЦФО по показателю рождаемости. У нас более 112 тысяч многодетных семей. В них воспитывается порядка 360 тысяч детей. Мы постоянно совершенствуем законодательную базу, чтобы помочь нашим семьям. Особое внимание — многодетным родителям, тем, кто воспитывает детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для них действуют различные региональные льготы и выплаты», — рассказал Брынцалов.

Также спикер регионального парламента отметил, что приоритетные направления работы отражены в областной стратегии социально-экономического развития на период до 2030.

«Если говорить о сфере здравоохранения, то это, снижение младенческой смертности. Более 1,2 млрд рублей предусмотрено в нашем бюджете на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование службы родовспоможения. Есть успехи в выхаживании детей с экстремально низкой массой тела. Совершенствуется система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка. В целом повышаются доступность и качества медпомощи», — отметил Игорь Брынцалов.

По словам депутата, в Подмосковье внедряется персонифицированный подход, обновляются женские консультации, вводятся новые услуги. Так, 74 женские консультации перешли на новый единый стандарт работы. Капитально ремонтируются и открываются новые больницы и поликлиники. Сейчас на стадии проектирования и строительства 24 объекта. Из них 6 должны ввести в этом году.

«Среди них большой Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске. Он должен открыться в День защиты детей. Здесь ежегодно будут обследовать более 150 тысяч ребят. Эта комплексная работа будет продолжена, чтобы качество жизни подмосковных семей с детьми только улучшалось. Это первостепенная задача, которую поставил перед нами президент в Год семьи», — подытожил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.