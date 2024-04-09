Объявлен конкурс на капремонт автомобильной дороги в Клину
В Клину капитально отремонтируют дорогу в 2024 году
Фото - © В Клину капитально отремонтируют дорогу в 2024 году/Медиаархив Подмосковья
В горокруге Клин капитально отремонтируют дорогу в 2024 году в Струбково по улице Овражной, следует из материалов открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Общая протяженность ремонтируемых автомобильных дорог составляет свыше 1,1 км. Завершить работы планируется в октябре 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.