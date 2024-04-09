Объявлен конкурс на капремонт автомобильной дороги в Клину

В Клину капитально отремонтируют дорогу в 2024 году

В горокруге Клин капитально отремонтируют дорогу в 2024 году в Струбково по улице Овражной, следует из материалов открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту комитета по конкурентной политике Московской области.