Николая Прилуцкого избрали главой Шатуры

Николай Прилуцкий избран главой городского округа Шатура. Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании местного совета депутатов. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Николай Прилуцкий исполнял обязанности главы городского округа Шатура с 10 июля, до этого он занимал должность первого заместителя главы.

После принятия решения о временном исполнении обязанностей главы округа губернатор Андрей Юрьевич Воробьев сказал, что рассчитывает на хорошую работу Прилуцкого и команды, которую он соберет.

«В Шатуре мы реализуем ряд важных мероприятий. Они касаются и ливневок, и благоустройства, и по ЖКХ очень серьезная тема. Вы работали первым заместителем и знаете территорию. Очень рассчитываю, что команда, которую вы соберете, обеспечит еще и все, что связно с торгами, контрактными мероприятиями», — сказал губернатор региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.