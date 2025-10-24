Назначен глава управления по стратегическому сотрудничеству

До этого назначения Титов с 2019 года возглавлял комплекс «Русатом — международная сеть», занимающийся продвижением проектов Росатома за рубежом и включающий два десятка зарубежных представительств.

Новое управление было создано в конце августа 2025 года для совершенствования деятельности администрации президента, одновременно с упразднением управлений по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.