Министерство ЖКХ Подмосковья возглавил Кирилл Григорьев

С 2014 года он курировал отрасль потребительского рынка и услуг в Подмосковье. За это время были кратно увеличены обороты цифровой торговли региона, были реализованы крупные проекты на региональном и федеральном уровнях. Кроме того, Кирилл Борисович активно способствовал переводу услуг для бизнеса в электронный формат и внедрению механизмов искусственного интеллекта в ежедневную работу предприятий торговли. В периоды пандемии COVID-19 и начала СВО, когда требовалась быстрая адаптация и новый подход к работе, он оказывал поддержку не только Подмосковью, но и другим регионам страны.

С мая 2024 года стал первым заместителем министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Он отвечал за ключевые блоки работы: государственный жилищный надзор, лицензирование управляющих организаций, правовой блок, а также надзорную деятельность, осуществляемую более чем 320 инспекторами. Способствовал оптимизации структуры и работы ведомства, запуску новых сервисов для жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.