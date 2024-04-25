Капсулу времени заложили в основание строящейся школы в ЖК «Рублевский Квартал» Одинцова

В жилом комплексе «Рублевский Квартал» состоялась церемония закладки капсулы времени с посланием потомкам в фундамент строящейся школы. В нее будут ходить 1 100 мальчиков и девочек городского округа Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Школа станет первым построенным социальным объектом на территории ЖК — девелопер проекта группа «Самолет». Открытие общеобразовательной организации запланировано в 2025 году.

Четырехэтажная школа площадью свыше 13 тыс. кв. метров вместит 44 класса по 25 детей – по 4 класса в каждой параллели. Ученики средней ступени и старших классов будут обучаться в универсальных и специализированных кабинетах.

Для занятий младших классов предусмотрены отдельные кабинеты, а дети из групп продленного дня после основных уроков смогут разместиться в специальных помещениях с игровыми и спальными зонами. Для творческих занятий и уроков труда в школе оборудуют мастерские.

Центром притяжения для учеников станет двусветный открытый зал с амфитеатром на 400 посадочных мест, где будут проходить различные мероприятия. В центральной части школы появятся двухуровневый информационно-библиотечный центр с многофункциональным зонированием и два спортзала. Просторную столовую на 550 посадочных мест поделят на зоны для учеников младшей и основной школы.

«Строящаяся школа в ЖК «Рублевский Квартал» станет первой из трех школ, которые планируется возвести на территории проекта. Она будет построена в 2025 году, когда жилые дома первой очереди строительства уже будут заселены. Образовательная организация станет муниципальной, а это значит, что ее смогут посещать дети со всего района. Мы полностью оборудуем школу всем необходимым для комфортного образовательного процесса как внутри здания, так и за его пределами. На прилегающей территории появятся стадион, спортивные площадки и зоны для активных игр», – отмечает Александр Канивец, управляющий партнер бизнес-юнита «Московская область» группы «Самолет».

ЖК «Рублевский Квартал» — экологичный проект рядом с Дубковским и Подушкинским лесами. Комплекс расположен в селе Лайково Одинцовского городского округа Подмосковья и имеет хорошую транспортную доступность до ТТК. Рядом находятся две железнодорожные станции – в 8 и 19 мин езды на автомобиле, а в 20 мин располагается ближайшая станция МЦД.

Помимо строящейся школы, на территории жилого комплекса появятся еще две школы и четыре детских сада. Наличие социальной инфраструктуры, уютная малоэтажная застройка и закрытый двор без машин обеспечат новым жильцам комфорт проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев