Глава Люберец провел оперативное совещание

В администрации городского округа Люберцы во вторник состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей управлений и ведомств. Его провел глава округа Владимир Волков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

О состоянии дел в сфере ЖКХ и подготовке округа к отопительному периоду доложил заместитель главы администрации Константин Карпов. В округе 2 198 МКД, 82 котельных. К 1 сентября муниципалитет должен быть подготовлен к предстоящей зиме на 100%.

Генеральный директор акционерного общества «Люберецкий водоканал» Евгений Клейнбурд рассказал о работе предприятия. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 429 км.

Об обращениях жителей, поступивших в ЕДС, отчитался генеральный директор ЕДС ЖКХ Виктор Толстиков. За минувшую неделю поступило в службу 4 001 звонок, из них было зарегистрировано 2 350 обращений.

О работе Межрайонного управления ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино Московской области рассказала начальник межрайонного управления Елена Бакашина. По ее словам, за 7 месяцев 2024 года зарегистрировано 1 495 браков, 556 из них заключили жители городского округа Люберцы.

Замглавы Андрей Сыров сообщил о прошедших мероприятиях, приуроченных ко Дню физкультурника и развитии спорта в округе.

Председатель комитета по культуре Илья Рожников рассказал о программе празднования Дня города 31 августа. Культурные и спортивные мероприятия пройдут в парках и на стадионах городского округа. Подробная афиша мероприятий будет на сайте: люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.