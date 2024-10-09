Эдуарда Малышева утвердили главой Раменского округа

Окружной совет депутатов проголосовал за утверждение кандидатуры Эдуарда Малышева на должность главы Раменского городского округа. Главы Раменского горокруга подчеркнул, что осознает всю возложенную на него ответственность и готов работать на благо жителей, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«С большим волнением и гордостью сообщаю, что сегодня состоялся совет депутатов, на котором я был единогласно избран главой Раменского городского округа», — написал сам Малышев в соцсетях.

Главной его целью является обеспечение Раменского округа комфортным, безопасным и современным местом для проживания.

Перед Эдуардом Владимировичем стоят дальнейшие задачи по развитию инфраструктуры, поддержке инициативы местных жителей и забота об общем будущем.

Утвержденный глава Раменского городского округа Малышев поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.