Депутат Мособлдумы Владимир Барсуков принял участие в заседании фракции КПРФ
Фото - © Пост в группе Вконтакте/https://vk.com/barsukov_vn?w=wall-150 https://t.me/BarsukovVN/707948656_6383
Владимир Барсуков провел встречу с коллегами из своей фракции, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Владимир Барсуков провел обсуждение выдвинутых кандидатур с коллегами из своей фракции в связи с поручением председателя Московской областной думы И.Ю. Брынцалова о согласовании назначения Марии Николаевны Нагорной на должность вице-губернатора Московской области и Ильи Михайловича Бронштейна на должность первого заместителя председателя правительства Московской области.
Этот вопрос планируется обсудить на сегодняшнем 82-м заседании Московской областной думы.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.
«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», - пояснил Воробьев.