Депутат Мособлдумы Владимир Барсуков принял участие в заседании фракции КПРФ

Владимир Барсуков провел обсуждение выдвинутых кандидатур с коллегами из своей фракции в связи с поручением председателя Московской областной думы И.Ю. Брынцалова о согласовании назначения Марии Николаевны Нагорной на должность вице-губернатора Московской области и Ильи Михайловича Бронштейна на должность первого заместителя председателя правительства Московской области.

Этот вопрос планируется обсудить на сегодняшнем 82-м заседании Московской областной думы.



Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.



«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», - пояснил Воробьев.