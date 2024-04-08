Депутат Мособлдумы Коркин поддержал участников флешмоба «Зажги Синим Регионы»

Фото - © По оценкам ВОЗ, аутизм присутствует примерно у одного ребенка из 100./Дарья Аюева

Уже который год, в рамках федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда», для маленьких воспитанников КЦСОиР «Орехово-Зуевский» и их родителей проходит увлекательный тематический праздник.

Аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга, и характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизнью, активным отстранением от внешнего мира, бедностью выражения эмоций, ограниченностью интересов и повторяющимся репертуаром поведения. Что уж скрывать, это своего рода эпидемия XXI века. По оценкам ВОЗ, аутизм присутствует примерно у одного ребенка из 100. Это усредненная оценка, она варьируется в разных исследованиях в широком диапазоне, и по некоторым из них показатели гораздо выше.

«Поддерживая подобного рода инициативы и проекты, все мы преследуем только одну единственную, но самую важную цель — чтобы в конечном итоге при условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения, люди с РАС могли пользоваться равными возможностями и быть полноправными членами общества.

Хочу отметить, что очень дорожу нашей многолетней дружбой с центром, и надеюсь, что со временем она только окрепнет. Уверен, что мероприятие принесло много позитивных эмоций ребятам и их родителям», — прокомментировал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.