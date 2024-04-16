Депутат Мособлдумы Ефимов передал маскировочные сети для отправки в зону СВО

Член фракции «Единая Россия», депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов вместе с волонтером Максимом Клемешовым передал маскировочные сети супруге мобилизованного из Балашихи Ольге Б. Просьба об оказании помощи поступила во время очередной встречи с региональным депутатом, сообщает пресс-служба депутата.

«Курирую 34 семьи участников специальной военной операции в Балашихе и Реутове. Поддерживаем связь не только в телефонном режиме, но и встречаемся очно. Просьбы, конечно, у всех разные. Есть мамы и жены, чьи мужчины сейчас в госпиталях и им нужны средства реабилитации. Отдельно поступают и заявки по отправке спецсредств на передовую. И здесь, конечно, спасибо нашим волонтерам, которые также помогают фронту. Конкретно эти семь маскировочных сетей предоставила руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе и волонтеры сообщества «Сетевые Пчелки» Елена Жарова, — сказал Тарас Ефимов.

Ольга Б. поблагодарила Тараса Ефимова и волонтеров за предоставленные маскировочные сети. По ее словам, ребята сняли «зимние сети» и, конечно, многим не хватает летней маскировки.

«Я и еще несколько жен военнослужащих регулярно бываем на новых территориях. Конечно, близко к фронту нас не пропускают, но наши ребята приезжают сами, чтобы забрать посылки, письма из дома, спецсредства», — рассказала женщина.

Тарас Ефимов попросил быть аккуратнее в таких поездках и обязательно звонить, если потребуется помощь.

Всего Подмосковная «Единая Россия» в марте направила 318 тонн гуманитарной помощи в зону СВО и жителям новых регионов.

Телефон Центра поддержки семей участников СВО в Балашихе: +7 (901) 584-02-70.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.