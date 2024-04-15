Депутат Мособлдумы Черемисов встретился с жителями Лосино-Петровского

На мероприятии присутствовали глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав, заместители главы, начальники профильных управлений, заместитель председателя Совета депутатов г. о. Лосино-Петровский Олег Стасов и депутаты.

Каждый гражданин в ходе мероприятия мог задать волнующий его вопрос любому присутствующему представителю власти, чтобы получить компетентный ответ, который поможет в решении той или иной ситуации.

С жителями обсудили разные темы. Среди них вопросы: транспортной коммуникации и инфраструктуры; строительство образовательных учреждений; потребности в спортивных объектах; получения субсидий на капитальный ремонт дороги по ул. Березовая; потребности в установке уличного освещения.

«Такие форматы встреч с гражданами позволяют быстро и оперативно решать проблемы, которые у них возникают, обходя всю бумажную волокиту. Каждый раз мы пытаемся выстраивать правильный и прямой диалог с людьми, чтобы помочь со всеми вопросами. Ведь именно это улучшит в будущем качество жизни наших граждан», — подчеркнул депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.