Депутат Мособлдумы Черемисов провел встречу с главой Лосино-Петровского округа

На встрече обсудили темы:

— ЖКХ;

— жизнедеятельности городского округа;

— социальные вопросы;

— культуру и спорт;

— материальную помощь жителям.

Законодательная и исполнительная власть должна работать рука об руку на благо граждан.

«Пришли к общему мнению, что есть необходимость проводить такие встречи чаще, совместно решать вопросы горожан. Формат такого диалога позволяет оперативно реагировать на потребности жителей городского округа Лосино-Петровский. Поэтому, будем держать связь», — подчеркнул Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.