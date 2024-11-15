Денис Пушилин высоко оценил качество работы поставщика энергоснабжения для ДНР

Пушилин и Конюшенко обсудили итоги первого года работы поставщика в ДНР

Гарантирующий поставщик, работающий в ДНР уже на протяжении года, за это время обновил свои офисные помещения и улучшил качество обслуживания клиентов. Также в регионе наблюдается рост собираемости платежей, сообщает RuNews24.ru .

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел встречу с генеральным директором гарантирующего поставщика электроэнергии в новых российских регионах Петром Конюшенко. Основной темой обсуждения стало обеспечение энергетической стабильности и развитие инфраструктуры области.

Пушилин вместе с Конюшенко подвели итоги работы гарантирующего поставщика в ДНР за прошедший год. За это время в республике были открыты новые офисы для клиентов и внедрены современные технологии для повышения уровня обслуживания.

Кроме того, с июля 2024 года «Энергосбыт Донецк» успешно осуществляет биллинг ТКО, что способствует увеличению собираемости платежей и повышению удобства сервисов. Глава ДНР выразил благодарность компании за продуктивную работу.

Также во время встречи обсуждались вопросы электроснабжения и платежной дисциплины на металлургических предприятиях и шахтах, с особым вниманием к социальным инициативам «Энергосбыта», активно реализуемым в регионе.