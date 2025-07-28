Андрей Воробьев напомнил о важности доверия к местным властям

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индекс доверия жителей к власти — важный показатель, который нужно поддерживать на высоком уровне.

«Напоминаю, хотя это все прекрасно знают, ещё раз акцент на то, что в 2024 году были подписаны указы президента, и все магистральные темы, национальные проекты, в том числе оценка деятельности региональных, муниципальных органов власти и федеральных тоже, базируются на очень важных показателях доверия. Все, что входит в индекс доверия на разных уровнях, в разных регионах, является очень значимым элементом, качеством работы региональных команд», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, все, что касается выездных администраций и работы с семьями участников специальной военной операции, все это — залог успеха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает глава региона.