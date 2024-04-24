2,4 тыс семей Подмосковья одобрили выплаты на погашение ипотеки в 2024 г

Правительство РФ продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Семьи Московской области с тремя и более детьми могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. В нашем регионе эта мера поддержки крайне востребована, Подмосковье занимает второе место по объему поддержки в рамках программы. За 2024 год было одобрено 2,4 тыс. заявлений на получение выплаты», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что помимо этого, семьи Московской области могут воспользоваться программой «семейной ипотеки», для многодетных семей выделяются бесплатные земельные участки.

Как получить выплату на погашение ипотеки для многодетных семей

Размер выплаты — 450 тыс. рублей.

После продления программы льготу смогут получить семьи, у кого третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года.

Выплату можно использовать только для оплаты основного долга или процентов по действующему ипотечному кредиту.

Если долг меньше 450 тыс. рублей, выплата будет равняться сумме долга.

Куда обращаться

Подать заявку на получение выплаты можно онлайн через портал «Госуслуги» или лично в офисе банка, выдавшего ипотеку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.