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На колесе обозрения в Германии произошел пожар — видео

На колесе обозрения во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония произошел пожар. В результате происшествия пострадали более 30 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

Сначала вспыхнула одна из кабинок, после чего пламя перекинулось на другую.

Среди пострадавших есть четверо полицейских.

Как минимум двух человек с серьезными травмами госпитализировали.

Пожар уже потушили. Причина возгорания устанавливается.

SHOT опубликовал видео пожара на колесе обозрения. На опубликованных кадрах видно, как идет сильный дым и горит одна из кабинок.