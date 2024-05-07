Жителям и гостям Подмосковья доступен новый путеводитель по знаковым местам

Авторы предлагают взглянуть на подмосковные города глазами известных людей, имена которых тесно связаны с этими местами. Читателю предлагают отправиться в Серпухов, Зарайск, Клин, Звенигород и Сергиев Посад и увидеть их через призму жизни и творчества знаменитых писателей, художников и исторических личностей, некогда живших там. Эти города и имена известных людей, связанные с ними, составляют основу Культурного кода Подмосковья.

Так, Серпухов тесно связан с именами А. П. Чехова, известного писателя и врача, и Наталии Гончаровой, правнучки жены А. С. Пушкина, художницы, декоратора и иллюстратора книг. В рассказах и повестях Чехова легко узнаются пейзажи Серпухова и его окрестностей. Село Мелихово, где писатель прожил семь лет и написал более сорока своих произведений, тогда относилось к Серпуховскому уезду. Наталия Гончарова не жила в Серпухове, но именно в Серпуховском историко-художественном музее, или как его еще называют «Малой Третьяковке», выставляются уникальные произведения авангардистки.

Зарайск представлен скульптором Серебряного века, ученицей Огюста Родена Анной Голубкиной. После учебы в Париже она вернулась в родной город и долгие годы работала и творила там. Сейчас в ее родном доме находится музей, рассказывающий о жизни выдающейся женщины-скульптора. Там представлена выставка ее работ разных лет. Усадьба Даровое под Зарайском известна всем поклонникам творчества знаменитого русского писателя Ф. М. Достоевского. Здесь он проводил лето в детские годы. Парк усадьбы сохранился и по сей день, а в воссозданном деревянном флигеле размещена музейная экспозиция.

С именем великого русского композитора П. И. Чайковского неразрывно связан город Клин, где он прожил несколько лет. После смерти великого композитора усадьбу, где он провел последний год жизни в Клину, превратили в музей. Там сохранена подлинная обстановка и архив П. И. Чайковского. Еще один известный житель Клинского уезда, ученый-энциклопедист Д. И. Менделеев. Здесь он приобрел усадьбу Боблово, где жил в летние месяцы, писал научные труды, проводил эксперименты, а также принимал гостей.

В Звенигороде бывал знаменитый оперный певец Ф. И. Шаляпин. Он посетил Саввино-Сторожевский монастырь, где на пасхальной службе даже подпевал церковному хору. Бывал в Саввинской слободе художник Исаак Левитан, куда приезжал с другими художниками на пленэры вдохновляться местными пейзажами.

В Сергиевом Посаде, а именно, в Троице-Сергиевой лавре, творил иконописец Андрей Рублев, чья «Троица» является самым известным произведением русской иконописи. До наших дней дошел иконостас Троицкого собора, расписанный артелью, в которой рисовал знаменитый иконописец. С Сергиево-Посадским уездом связано имя Н. В. Гоголя, который нередко бывал в имении Абрамцево в гостях у своего друга писателя С. Т. Аксакова. Именно здесь Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ». Позже имение купил промышленник и меценат С. И. Мамонтов. Он создал в Абрамцеве Мамонтовский кружок, объединение лучших художников того времени. Туда входили В. Поленов, В. Серов, К. Коровин, М. Врубель.

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