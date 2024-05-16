Жители столицы предложат достопримечательности для туристических маршрутов

В столичном проекте «Активный гражданин» начинается серия голосований, которые посвящены достопримечательностям столицы. Москвичам предстоит рассказать о любимых местах для прогулок, культурного и активного отдыха, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Первый опрос спецпроекта «Вот это Москва!», который подготовили совместно с сервисом Russpass, уже открыт для голосования. В рамках него жители назовут те локации, которые должны посетить туристы, приехавшие в Москву впервые.

По словам Сергуниной, всего для москвичей организуют девять голосований. В каждом будет по два этапа.

Сначала пользователи поделятся своими идеями, а затем оценят самые оригинальные варианты. Предложения москвичей лягут в основу новых туристических маршрутов для разных категорий путешественников. Наталья Сергунина Заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы

Второй темой специального проекта будет отдых с детьми. Москвичам также предстоит составить маршрут для пожилых гостей и для молодежи от 18 до 35 лет.

Голосования также будут посвящены историческим зданиям столицы, необычным форматам экскурсий и спортобъектам.

Поимо этого, опросы помогут подобрать интересные площадки для любителей науки и современных технологий, любителей искусства и культуры.

Проект «Активный гражданин» действует в столице с 2014 года. С тех пор его участниками стали свыше 6,9 млн человек, провели свыше 6,5 тыс. голосований.