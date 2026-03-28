Жители РФ не могут долететь до Петербурга из Сербии из-за странных происшествий

Россияне третьи сутки не могут долететь из Сербии в Санкт-Петербург из-за ряда странных происшествий. Лайнер не раз изменял маршрут, вынужден был дозаправляться и выходил из строя на взлетно-посадочной полосе, сообщает РЕН ТВ .

В первый раз воздушное судно не долетело до Санкт-Петербурга, развернулось и приземлилось опять в Белграде. Затем пассажиров отправили в отель. Ночью была осуществлена еще одна попытка вылететь.

На подлете к Пулково полету помешала угроза беспилотной опасности. Самолет отправили дозаправляться в финский город Хельсинки.

Три компании не захотели обслуживать самолет. Четвертая была не против сотрудничества, но потребовала открыть двери.

Пассажиры отметили, что экипаж самолета пошел на это условие. Однако служба безопасности Финляндии порекомендовала либо возвращаться в Белград, либо оставаться на месте навсегда в связи с якобы «нарушением правил».

Пилот принял решение взлететь, но уже не смог. Возникли проблемы с шасси и двигателем. Людям порекомендовали ожидать эвакуации.

