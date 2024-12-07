Завершается прием заявок на конкурс за звание лучшей турорганизации Подмосковья

Министерство культуры и туризма Московской области принимает заявки на конкурс «Лучшая организация в индустрии туризма». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2024 году представлено 10 номинаций, 8 из которых предназначены для отелей и две — для туристических компаний. К участию в конкурсе приглашаются как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туристической деятельностью на территории региона.

Принять участие в конкурсе можно, подав заявку на официальном сайте проекта. Заявки принимаются до 8 декабря.

Определять победителей в каждой номинации будут опытные отраслевые эксперты. Туристы также смогут внести свой вклад в выбор лучших отелей и туркомпаний — с 12 по 22 декабря на сайте будет запущено онлайн-голосование, в котором любой желающий сможет отдать голос своему фавориту.

Торжественное подведение итогов состоится 25 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.