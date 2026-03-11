Застрявшие на Шри-Ланке россияне попросили продлить визы до 30 дней

Российские туристы, оказавшиеся на Шри-Ланке и не имеющие возможности вылететь домой из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, обратились к властям с просьбой о помощи. Коллективное обращение подписало более 200 человек, сообщает ТАСС .

Путешественники просят провести переговоры с иммиграционными властями Шри-Ланки о продлении туристических виз минимум на 30 дней — без штрафов и дополнительных сборов. Также они призывают повлиять на авиакомпании и туроператоров, чтобы те обеспечили застрявших пассажиров питанием и временным жильем до вылета.

Билеты остаются недоступными для многих. Как пояснила одна из туристок, стоимость перелета превышает 100 тысяч рублей, в то время как рейсы в Дубай предлагаются по 24 тысячи.

В обращении также говорится о проблемах с информированием: представители авиакомпаний в аэропорту Коломбо не владеют ситуацией, горячие линии перегружены.

Финансы многих путешественников исчерпаны. По их словам, туроператоры и авиакомпании отказываются оплачивать проживание и питание, участились случаи выселения из отелей из-за неоплаты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.