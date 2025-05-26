Заселили в сырой номер в подвале: российской туристке стало плохо в отеле Турции

Отель Турции заселил туристку из РФ в сырой номер в подвале, где ей стало плохо

Москвичку Татьяну и ее подругу поселили в сырой подвальный номер 5-звездочного отеля Good Life Utopia Family Resort Hotel в турецкой Алании. Из-за ужасных условий проживания девушке стало плохо, ее госпитализировали с сильным отравлением, сообщает SHOT .

Туристки приобрели горящий 6-дневный тур за 94 тыс. рублей и ожидали получить комфортный номер с видом во двор. Вместо этого их разместили в сыром помещении с плохой вентиляцией. На ресепшене заявили, что девушки «не заслуживают хороший номер», и потребовали доплату за переезд.

Свадебный видеограф рассказала, что в номере было сыро и невозможно дышать. А ругань с менеджером отеля не поспособствовала переезду из подвала.

В какой-то момент россиянке стало плохо. После 10 часов рвоты девушку госпитализировали, она сутки провела под капельницами. Лечение стоимостью 150 тыс. рублей покрыла страховка, еще 25 тыс. рублей ушло на лекарства.

Вернувшись позднее в отель, туристки согласились доплатить 50 евро за нормальный номер.