Зарубежные туристы стали чаще посещать Москву

С начала мая число российских туристов в Москве выросло на 11%, а иностранных — сразу на 39%, сообщает пресс-служба «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов.

Наибольший интерес к Арбату, Никольской и другим улицам в сердце Москвы проявили гости из Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга. Также среди активных внутренних туристов оказались жители Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Что касается иностранных путешественников, то в первой тройке — визитеры из ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии. За ними идут гости из Турции и Казахстана.

Самой оживленной по числу туристов остается Никольская улица, соединяющая Кремль и Лубянку, а также входящая в список старейших улиц столицы. На втором месте Старый Арбат — первая в России пешеходная улица, плотно связана с творчеством Пушкина, Булгакова и других легендарных деятелей культуры. В тройку вошел и Столешников переулок, ставший с началом XXI века одной из самых «модных» улиц: здесь расположились бутики и шоурумы зарубежных и локальных брендов, арт-пространства и фешенебельные отели.

Чтобы поддержать растущий интерес к Москве и сделать прогулки по ней еще более комфортными, компания «МегаФон» модернизировала сеть на Старом Арбате. Работы затронули базовые станции, работающие вдоль всей пешеходной улицы. Благодаря обновлению технологий скорость мобильного интернета здесь выросла на 19%, достигнув максимального показателя в 585 Мбит/с.